شكرا لقرائتكم خبر عن الأفضل في ليفربول ..رأسية «أليسون» تتفوق على سداسية صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول على جائزة أفضل هدف في موسم فريقه 2020 -2021 وذلك بعد منافسة شرسة مع الدولي المصري محمد صلاح الذي ظهر في القائمة بـ6 أهداف.

وجاء هدف أليسون في اللحظات الأخيرة خلال مباراة فريقه أمام وست بروميتش ضمن مباريات الجولة الـ36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بتفوق الريدز بهدفين مقابل هدف.

وسيطر صلاح على المراكز التالية في قائمة الهدف الأفضل بأهدافه في ليدز يونايتد ووست هام يونايتد وكريستال بالاس وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى هدفه في إيفرتون.

وأنهى ليفربول موسمه في المركز الثالث من بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة فيما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا مبكراً على يد ريال مدريد.

وواصل محمد صلاح مواسمه الرائعة مع ليفربول وحفاظه على لقب هدف الفريق بعدما سجل 22 هدفا في البريميرليج و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا.