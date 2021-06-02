شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يعوض غياب «مبابي» في باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل إدارة نادي ريال مدريد سعيها نحو الحصول على خدمات اللاعب كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن الصفقة في طريقها للحسم بسبب الرغبة الكبيرة لدى اللاعب الفرنسي في الاتجاه نحو العاصمة مدريد وارتداء القميص الأبيض.

ووفقاً لصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» فإن إدارة باريس سان جيرمان ستتجه للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، من أجل تعويض غياب هداف الفريق.

وترى الإدارة الفرنسية أن رونالدو يمكنه القيام بعمل جيد في باريس خلال الموسم القادم مثلما فعل الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش من قبل، خاصة في ظل وجود قوام مميز مثل البرازيلي نيمار وحارس المرمى نافاس.

وتناقل عدد من الصحف الإيطالية رغبة كريستيانو رونالدو بالرحيل عن صفوف يوفنتوس بعد خسارة لقب الدوري وعودة المدرب السابق أليجري وهو ما دفع عددا من الأندية لفتح خطوط اتصال من أجل الحصول على خدماته.