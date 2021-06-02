شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادت أمنية مكبرة لتأمين لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الطائرة المقرر لها السادسة مساء اليوم الأربعاء، لتحديد بطل الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021، على صالة المقاولون العرب.

ويؤمن رجال الافريقية المباراة عن طريق الدوائر الأمنية، فيما تم تشكيل غرفة عمليات لتشديد الاجراءات الأمنية والتي من المنتظر أن تشهد تأمين محيط ملعب المباراة والمدرجات والمقصورة الرئيسية وغرف تغيير الملابس وملاعب التدريب وقاعة المؤتمرات الصحفية، كما تم تشكيل فريق أمني على أعلي مستوى لحماية طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة.

ودفعت الأطقم الأمنية التابعة للشركة الأفريقية للأمن والحراسة بوحدة مدربة من كلاب الحراسة للاستعانة بها في تفتيش السيارات واحكام السيطرة الأمنية على مجريات الأحداث أثناء المباراة.

وأعلنت لجنة المسابقات أن الفائز في لقاء قمة الحسم الليلة سيفوز باللقب، جدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول شهدت فوز الأهلى بنتيجة 3 /0، وتم تحديد 35 فردا فقط من كل نادٍ من فريقى الأهلى والزمالك لحضور لقاء القمة.