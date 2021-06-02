شكرا لقرائتكم خبر عن رفاق ميسي يكرمون مارادونا في كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تكريم نجم المنتتخب الأول الراحل دييجو مارداونا خلال فعاليات بطولة كوبا أمريكا.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة القارية الشهرية في البرازيل يوم الـ13 من الشهر الجاري، وتتواجد الأرجنتين ضمن مجموعة قوية تضم تشيلي، كولومبيا، باراجواي، بوليفيا.

وسيرتدي لاعبو الأرجنتين وفي مقدمتهم ليونيل ميسي قميصا يحمل عبارات تكريم لقائد المنتخب الراحل الذي سحقق العديد من الإنجازات لبلاده أهمها التتويج بمونديال العالم 1986.

وتسبب رحيل دييجو مارادونا في حزن كبير بين أبناء الشعب الأرجنتيني ومتابعي كرة القدم حول العالم.