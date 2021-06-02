الزمالك: أودعنا جزء من مستحقات ساسي في حسابه..وننتظر الموافقة لفتح حساب التبرعات

الشارقة - اميمة ياسر - قال محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، إن مسألة فتح حساب لتلقى تبرعات محبي النادي، للمساهمة في إيجاد مصادر للتمويل؛ مجرد فكرة ضمن أفكار عديدة، لكن المجلس ينتظر موافقة الجهات الإدارية.

وأضاف "الإتربي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب on" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" أن هناك مشاكل مالية بالطبع في الزمالك والجميع يعلمها، لكن الحمد لله المجلس الحالي منذ تسلم الإدارة نجح في تسديد جزء كبير من مستحقات الجميع.

وأردف "كان هناك إنذار مرسل لنادي الزمالك، عن طريق محامي، بخصوص مستحقات فرجاني ساسي، كان من المفترض أن تنتهي المدة يوم الأحد، لكننا وضعنا مستحقات ساسي في حسابه يوم الخميس".

وأكد أن ساسي لاعب فذ ومهم لنادي الزمالك، لو لم يكن قد وقَّع لنادٍ آخر؛ بالطبع سنتفاوض معه، أولاً؛ من أجل استكمال دوري الموسم الحالي، وثانياً؛ من أجل تجديد تعاقده بشكل كامل".

وأختتم "الإتربي" تصريحاته قائلا: قميص نادي الزمالك شرف لأي لاعب، لو ساسي لديه الرغبة في الاستمرار واستكمال مشواره معنا، سنتفاوض معه ونعمل بكل قوة في هذا الملف حال لم يكن قد وقَّع واختار ناديا آخر.