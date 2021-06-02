شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز لتطعيم لاعبيه بلقاح كورونا فى فترة الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل إدارة النادي الأهلي مع مسئولي وزارة الصحة لمنح لاعبي الفريق الأحمر لقاح كورونا خلال الأيام القادمة، مع أول فترة راحة يحصل عليها اللاعبين قبل استئناف التحضيرات لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري.

ويخطط الجهاز الفني للأهلي لمنح لاعبيه راحة جديدة خلال الفترة القادمة، قبل استئناف التدريبات الجماعية لمواجهة الترجي، وهي الفترة التي يحاول مسئولي القلعة الحمراء استغلالها في تطعيم اللاعبين بلقاح كورنا، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ويرغب مسئولو الأهلي في تطعيم اللاعبين بلقاح كورونا لحمايتهم من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، لاسيما بعدما أقر اتحاد الكرة بإعفاء اللاعبين الذين يحصلون على جرعتي لقاح كورونا من الخضوع لمسحات طبية قبل خوض المباريات الرسمية كما هو متعارف منذ اندلاع جائحة كورنا.

وبات إلزاما على الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد أن يحصل على لقاح كورونا للموافقة على قيده في قائمة فريقه بالموسم الجديد، باعتبار أن الحصول على لقاح كورونا سيكون لزاما على لاعبي الفرق الرياضية وليس اختياريا.