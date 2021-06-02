شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى نهائى الطائرة بخطة الدوائر الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت الأطقم الأمنية التابعة للشركة الأفريقية للأمن والحراسة استعدادها لتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الطائرة المقرر لها السادسة مساء اليوم الأربعاء، لتحديد بطل الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021، على صالة المقاولون العرب.

ويؤمن رجال الافريقية المباراة عن طريق الدوائر الأمنية، فيما تم تشكيل غرفة عمليات لتشديد الاجراءات الأمنية والتي من المنتظر أن تشهد تأمين محيط ملعب المباراة والمدرجات والمقصورة الرئيسية وغرف تغيير الملابس وملاعب التدريب وقاعة المؤتمرات الصحفية، كما تم تشكيل فريق أمني علي أعلي مستوى لحماية طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة.

ودفعت الشركة الإفريقية بوحدة مدربة من كلاب الحراسة للاستعانة بها في تفتيش السيارات واحكام السيطرة الأمنية على مجريات الأحداث أثناء المباراة.

وأعلنت لجنة المسابقات أن الفائز فى لقاء قمة الحسم الليلة سيفوز باللقب، جدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول شهدت فوز الأهلى بنتيجة 3 /0 ، وتم تحديد 35 فردا فقط من كل نادٍ من فريقى الأهلى والزمالك لحضور لقاء القمة.