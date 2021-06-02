شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو الزمالك لـ ساسى: هل ستعود بعد معسكر تونس؟.. تعرف على الرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو نادى الزمالك على الحديث مع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق قبل السفر إلى تونس للانضمام لمعسكر منتخب بلاده، بعد تردد أنباء قوية عن عزم اللاعب عدم العودة للقاهرة مرة أخرى.

وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى، وحتى الآن لم يوقع اللاعب على العقد الجديد، وبالتالى يحق له الرحيل فور انتهاء الموسم.

ورد فرجاني ساسي علي سؤال مسئولو الزمالك: "هل ستعود بعد معسكر تونس؟" مؤكدا أنه سيعود للقاهرة لاستكمال الموسم لنهايته قبل حسم مصيره النهائي مع الزمالك.

ورغم تأكيد فرجاني ساسي علي عودته للزمالك بعد معسكر تونس إلا أن المخاوف لم تقل أو تنتهى بخصوص عدم عودة اللاعب بعدما كشفت مصادر قوية منه في وقت سابق أنه لا ينوى العودة مرة أخرى للقاهرة بعد رحلة تونس.