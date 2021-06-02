شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو الزمالك لـ ساسى: هل ستعود بعد معسكر تونس؟.. تعرف على الرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو نادى الزمالك على الحديث مع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق قبل السفر إلى تونس للانضمام لمعسكر منتخب بلاده، بعد تردد أنباء قوية عن عزم اللاعب عدم العودة للقاهرة مرة أخرى.
وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى، وحتى الآن لم يوقع اللاعب على العقد الجديد، وبالتالى يحق له الرحيل فور انتهاء الموسم.
ورد فرجاني ساسي علي سؤال مسئولو الزمالك: "هل ستعود بعد معسكر تونس؟" مؤكدا أنه سيعود للقاهرة لاستكمال الموسم لنهايته قبل حسم مصيره النهائي مع الزمالك.
ورغم تأكيد فرجاني ساسي علي عودته للزمالك بعد معسكر تونس إلا أن المخاوف لم تقل أو تنتهى بخصوص عدم عودة اللاعب بعدما كشفت مصادر قوية منه في وقت سابق أنه لا ينوى العودة مرة أخرى للقاهرة بعد رحلة تونس.
ومازال ملف تجديد الزمالك عقد الدولى التونسى فرجانى ساسى، هو حديث الشارع الرياضى بين جماهير القلعة البيضاء، خاصة أن ساسى يعد من الركائز الأساسية بالفريق، ويحظى بحب جماهيرى كبير.
ومنحت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ساسى جزءًا من مستحقاته المالية المتأخرة، لإبداء حسن النية فى رغبة الإدارة لحسم ملف التجديد، كما وعدت اللجنة اللاعب بمنحه باقى مستحقاته المتأخرة فى حال الموافقة على التجديد، مع منحه مقدم التعاقد الجديد.
وكان من المفترض أن تعقد اللجنة جلسة مع فرجانى ساسى عقب مواجهة الجونة لحسم ملف التجديد، إلا أن اللاعب سافر إلى تونس مستغلاً إيقافه بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، لينضم لمعسكر منتخب بلاده.
وكشفت مصادر، لـ"الخليج 365"، أن الزمالك استقر على العرض المالى الذى سيقدمه لفرجانى ساسى ويصل إلى مليون و800 ألف يورو فى الموسم، على أن يتم توفير الفارق المالى بين عرض الزمالك وطلبات اللاعب عن طريق حملات إعلانية يقوم اللاعب بتصويرها، كنوع من أنواع الترضية لفرجانى ساسي.
كما يتضمن عرض الزمالك جدولة زمنية محددة لمستحقات اللاعب القديمة والتى تصل إلى 650 ألف يورو، وهى العقبة الأولى فى ملف تجديد فرجانى ساسي.
وغادر ساسى القاهرة دون أن يحسم ملف تجديد عقده مع الزمالك، وهو ما دفع إدارة الزمالك لمطالبة اللاعب بإعلان موقفه النهائى من التجديد، وعدم المماطلة، كما قررت الإدارة عقد جلسة مع فرجانى عقب عودته من تونس على أن تكون الجلسة غير مرتبطة بوجود وكيل أعماله حتى يتم الانتهاء من عملية التفاوض بشكل سريع وتحديد وجهة اللاعب المقبلة بعد انتهاء عقده مع الزمالك.
وقال محمد الإتربى نائب رئيس لجنة إدارة الزمالك: "نرغب فى التجديد لساسى فهو لاعب مهم للفريق، لكن بشرط أن يكون البقاء هو رغبته، وأن يكون التجديد بطلبات مشروعة تستطيع اللجنة تلبيتها".