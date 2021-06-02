شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يكشف سر ضم إمام عاشور لمعسكر الاستعداد لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر الأوليمبى عن أسباب ضم إمام عاشور لاعب الزمالك لمعسكر الفريق المقام حاليا، حيث تم التأكيد على ضمه بعد انتهاء فترة إيقافه من قبل اتحاد الكرة ومشاركته مع نادى الزمالك فى المباراة الأخيرة أمام الجونة فى الدورى الممتاز وبالتالى تقرر استدعاءه.

وكشف مسئولو المنتخب الأوليمبى أنه حال كان إمام عاشور لا يزال موقوفا أثناء إعلان قائمة المنتخب كان سيتم استبعاده من المعسكر الحالي.

وكانت لجنة الانضباط أعلنت إيقاف إمام عاشور 12 مباراة بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك مواليد 99، بينما رفضت لجنة التظلمات تخفيض العقوبة.

وينطلق، اليوم الأربعاء، معسكر منتخب مصر الأوليمبي استعداداً لأولمبياد طوكيو 2021 المقرر لها يوليو المقبل، على أن يكون المعسكر مفتوح لمدة 48 ساعة، على أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً يوم السبت.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو التي تنطلق 22 يوليو المقبل.

وتضم قائمة المختارين:

حراسة المرمي : محمد صبحي - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفي شوبير

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )-محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق -إمام عاشور -احمد سعيد -ناصر ماهر -حسن علي - محمد صادق -رمضان صبحي -احمد عبدالقادر -إبراهيم عادل -طاهر محمد طاهر -عمر مرموش -فوزي الحناوي.

الهجوم : مصطفي محمد -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسي -فادي فريد.

وتم ترتيب إقامة مباراتين وديتين أمام منتخب جنوب أفريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالأولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

وقال غريب إنه مازال هناك متسع من الوقت أمام بعض اللاعبين الذين حالت ظروف الاصابة دون انضمامهم حتي موعد إعلان القائمة النهائية التي سيتم إرسالها للفيفا يوم 30 يونيو.