شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخوض 3 مباريات ودية استعداداً لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال على خوض ثلاثة مباريات ودية استعداداً لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسماعيلية فى الجولة 26 لمسابقة الدورى، حيث يلاقى فى الأولى فريق كسكادا يوم 7 يونيو الجارى ثم يلاقى البنك الأهلى يوم 10 يونيو ثم يختتم ودياته بمواجهة المقاولون العرب يوم 11 يونيو استعداداً للفلاحين وتقام جميعاً على استاد الإسماعيلية.

ويستأنف، اليوم الأربعاء، فريق الإسماعيلى تدريباته بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 3 أيام فى أعقاب تأجيل مباراة الفريق أمام بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بمسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة غزل المحلة بعد تعرضه للطرد فى مواجهة الزمالك بكأس مصر.

ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات غزل المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفلاحين فى محاولة لإستعادة قطار الانتصارات بعد وداع كأس مصر.

وودع الإسماعيلى كأس مصر بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت أمس الخميس بدور الـ16 من كأس مصر باستاد السويس الجديد، وتأهل الزمالك لربع نهائى البطولة ليضرب موعداً مع مصر المقاصة.