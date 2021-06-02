شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى للجمباز يصل اليوم إلى القاهرة لحضور كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل اليابانى مورى وتنابى رئيس الاتحاد الدولى للجمباز مساء اليوم الأربعاء إلى القاهرة لحضور منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفنى رجال وآنسات الذى يقام فى مصر.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للجمباز الفنى رجال وآنسات للمرة الأولى فى تاريخ البطولة خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو 2021 على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

ويشارك فى البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم.

وتحظى بطولة العالم للجمباز الفني باهتمام كبير من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث إن البطولة تقام للمرة الأولى فى قارة أفريقيا وتحتضنها مصر.

ومن جانبه أكد إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التى طالبت بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا، وحماية جميع الوفود المشاركة فى البطولة.