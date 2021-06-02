شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة شوقى غريب.. ماذا قدم مدافعو المنتخب الأولمبى هذا الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى عن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق 22 يوليو المقبل.

وتم ترتيب إقامة مباراتين وديتين أمام منتخب جنوب أفريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد أن حقق برونزية البطولة الأفريقية التى فاز بها المنتخب المصرى، ويقع فى المجموعة الأولى بالأولمبياد وتحددت المباراة الأولى يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام )-محمود الجزار- كريم العراقى -عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح -كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق -أمام عاشور -أحمد سعيد -ناصر ماهر -حسن على - محمد صادق -رمضان صبحى -أحمد عبدالقادر -إبراهيم عادل -طاهر محمد طاهر -عمر مرموش -فوزى الحناوى

الهجوم: مصطفى محمد -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسى -فادى فريد

وفى هذا التقرير نستعرض أرقام مدافعي المنتخب الأولمبى هذا الموسم وفقا لموقع ترانسفير ماركت..

أسامة جلال: خاض 7 مباريات فقط هذا الموسم مع نادى بيراميدز وسجل هدفا.

محمد عبدالسلام: شارك فى 6 مباريات فقط مع الزمالك، ولم يسجل أو يصنع.

محمد عبدالمنعم: لعب 16 مباراة مع نادى سموحة وسجل هدفا.

محمود الجزار: خاض 17 مباراة مع نادى الجونة هذا الموسم، ولم يسجل أو يصنع.

أحمد رمضان بيكهام: شارك فى 17 مباراة مع الأهلى هذا الموسم، ولم يسجل أو يصنع.