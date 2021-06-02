شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: فرص لحاق قفشة بموقعة الترجى كبيرة.. وتعاقدنا على أجهزة طبية حديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى أن فرص لحاق محمد مجدى قفشة صانع ألعاب المارد الأحمر بمواجهة الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى تبدو كبيرة، مشيراً إلى أن ناديه تعاقد على شراء أجهزة طبية استشفائية حديثة قاربت على الوصول.

وقال محمد شوقى، فى تصريحات إذاعية، "قفشة قد يلحق بمواجهة الذهاب مع الترجى التونسى، ودرجة استجابته للعلاج سوف تتحدد فى غضون أسبوع، بينما تبدو فرص لحاق محمد هانى بمواجهة الترجى الأولى صعبة، فيما لا تزال حظوظه قائمة فى اللحاق بمواجهة الترجى الثانية لأن إصابته شد ثقيل وليس مزقا".

ويضيف رئيس اللجنة الطبية بالأهلى "كريم نيدفيد سليم بنسبة 100% طبياً وجاهز من قبل مباراة السوبر فيما نسابق الزمن لتجهيز محمد محمود بعد تعافيه من كورونا".

وتابع رئيس اللجنة الطبية بالأهلى "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وقع على شراء أجهزة استشفائية منذ شهر والمناقصة انتهت وعلى وشك التوريد وهى أجهزة خاصة بالفريق الاول فقط".

ويواصل فريق الكرة بالأهلي، اليوم الأربعاء، استعداداته لمباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يتدرب الأهلي على ملعب التتش وفق برنامج تأهيلي حدده جهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.