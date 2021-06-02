شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق الرابحة فى صفوف الأهلى والزمالك قبل قمة حسم دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة لرياضة الكرة الطائرة المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك والمحدد لها السادسة مساء اليوم على صالة المقاولون العرب فى نهائى مسابقة الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 والتى تحسم صاحب اللقب.

ويمتلك النادى الأهلى فى صفوفه اثنين من أبرز نجوم الكرة الطائرة العربية والأفريقية وهما الثنائى أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام اللذان يستطيعان صناعة الفارق فى صفوفه وتعول عليهما الجماهير الحمراء أمال كبيرة عليهما فى تحقيق اللقب.

أما الزمالك ، فيمتلك فى صفوفه نجمان يمتلكان خبرات قوية وهما رضا هيكل وصانع الألعاب أحمد فتحى، حيث إنهما لعبا للفريق الأبيض سنوات طويلة ويطمحان فى مصالحة الجماهير مع باقى زملائهم بعد خسارة اللقب الأفريقى مؤخرا بتونس.

ويدخل فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى مواجهة حسم لقب الدورى الممتاز أمام الزمالك مكتملا الصفوف دون معاناة من أى غيابات.

بينما يعانى فريق الزمالك من غياب 3 لاعبين أبرزهم المحترف الكندى هانت الذى رحل عن الفريق و غادر إلى بلاده و الثنائى المصاب محمد عيد المنعم و محمد السيسى.

ويعتلى فريق الزمالك للكرة الطائرة صدارة الترتيب بواقع 59 نقطة التى يمتلكها أيضا فريق الأهلى، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والأهلى فى 19 ليمتلك الفريق الأبيض النصيب الأكبر من عدد مرات الفوز.

الفائز فى هذا اللقاء سيفوز باللقب، وجدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول شهدت فوز الأهلى بنتيجة 3 /0 .

ودخل كلا الفريقين معسكرا مغلق مساء أول أمس الاثنين قبل 48 ساعة من لقاء القمة وسط تركيز تام من كلا المديرين الفنيين محمد اللقانى مدرب الزمالك ومحمد مصيلحى مدرب الأهلى.

نجح الزمالك فى الوصول إلى نفس نقاط الأهلى بالفوز على طلائع الجبش السبت الماضى فى اللقاء المؤجل بينهما، بينما خسر الأهلى من فريق الطلائع قبلها بنتيجة 3 /2.

وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد، تحديد 35 فردا فقط من كل نادٍ من فريقى الأهلى والزمالك لحضور لقاء قمة نهائى الدورى الأربعاء المقبل.

ويقام لقاء القمة بدورى رجال الطائرة بدون حضور جماهير نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يسمح بحضور أسر اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة كلا الناديين فقط وذلك فى صالة نادى المقاولون العرب المستضيفة للمباراة.