شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة عن عدم تألق مروان حمدى مع الزمالك: العيب فى الأجواء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق اللواء بكرى سليم المستشار الرياضى والمدير التنفيذى لنادى مصر المقاصة عن الأنباء الخاصة بوجود رغبة لدى نادى الزمالك لإعادة مروان حمدى مهاجم الفريق الحالى والقادم من صفوف المقاصة خلال الميركاتو الشتوى الأخير.

وقال اللواء بكرى سليم، فى تصريحات خاصة، إن نادى مصر المقاصة داعم دائم لنادى الزمالك، مؤكدا أن مراون حمدى انتقل لصفوف القلعة البيضاء وهو فى صدارة هدافى الدورى، والمقاصة معروف على مدار السنوات الأخيرة أنه مصنع النجوم، وتألق مروان حمدى مع المقاصة كان بسبب توفير مناخ مناسب له.

ووجه بكرى سليم رسالة لمن يدعو للاستغناء عن مروان حمدى، مؤكدا أن هذا خطأ كبير، ويجب منحه الفرصة للمشاركة، وتألقه مع الزمالك يتوقف على توفير المناخ المناسب له، ومنحه الفرصة بالشكل المناسب لإمكانياته وقدراته.

وأضاف بكرى سليم أن العيب ليس فى اللاعب، والإدارة الفنية بنادى الزمالك يجب أن تصبر عليه وتمنحه وضعه بالفريق لرؤيته قدراته وإمكانياته الحقيقة داخل الملعب.