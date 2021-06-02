شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة شوقى غريب.. ماذا قدم حراس مرمى المنتخب الأولمبى هذا الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو التي تنطلق 22 يوليو المقبل.

وتم ترتيب إقامة مباراتين وديتين أمام منتخب جنوب أفريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد أن حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالأولمبياد وتحددت المباراة الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير

الدفاع: أسامة جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )-محمود الجزار- كريم العراقى -عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح -كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق -أمام عاشور -أحمد سعيد -ناصر ماهر -حسن على - محمد صادق -رمضان صبحى -أحمد عبدالقادر -إبراهيم عادل -طاهر محمد طاهر -عمر مرموش -فوزى الحناوى

الهجوم: مصطفى محمد -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسى -فادى فريد

وفى هذا التقرير نستعرض أرقام حراس مرمى المنتخب الأولمبى هذا الموسم.

محمد صبحى: خاض 25 مباراة مع الاتحاد السكندرى استقبل 29 هدفا وخرج بشباك نظيفة فى 7 مباريات.

محمود جاد: لعب 25 مباراة هذا الموسم مع نادى إنبى، استقبل 25 هدفا وخرج بشباك نظيفة فى 8 مباريات.

عمر صلاح: شارك فى مباراة واحدة مع نادى سموحة، ونجح فى الخروج بشباك نظيفة.

مصطفى شوبير: لم يشارك فى أى مباراة هذا الموسم مع الفريق الأول للنادى الأهلى.