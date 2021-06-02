شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح كأس العالم للجمباز الفنى غدا بمشاركة 16دولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق، مساء غد الخميس، منافسات كأس العالم للجمباز الفنى رجال وآنسات التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتى 7 يونيو الجارى على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى.
ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلى الاتحاد الدولى للعبة والدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز.
تقام البطولة لأول مرة فى أفريقيا وتحتضنها مصر بمشاركة 16 دولة وهى: أذربيجان وتشيلي وكرواتيا وقبرص والمجر والأردن وليتوانيا والمغرب وماليزيا ورومانيا وجنوب أفريقيا وصربيا وسوريا وتركيا و أوكرانيا ومصر البلد المنظم، ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح عدد من المفاجآت والفقرات الفنية.
وأكد الدكتور أشرف صبحى أن استضافة كأس العالم للجمباز الفني ستكون على أعلى مستوى فى كل التفاصيل الفنية والتنظيمية والتقنية وغيرها.
وأضاف وزير الرياضة أن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها مصر في استضافتها لبطولات العالم الرياضية خلال الفترة الماضية جعلت من مصر مكانا فريداً لاستضافة البطولات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب الرياضية في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا والتي يمر بها العالم.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى تشكيل لجنة مصغرة للطوارئ من ممثلي الوزارات المعنية لمتابعة كافة الأعمال التنفيذية ورصد لحظي لسير المنافسات دون أية عوائق من خلال التأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية والإدارية، مضيفاً أنه تم التنسيق مع ممثلي وزارة السياحة بشأن الفعاليات المصاحبة للبطولة من زيارات وجولات لأبرز المعالم الأثرية، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية لتذليل كل العقبات.
ومن جانبه أعلن إيهاب أمين أن اتحاد الجمباز رفع حالة الطوارئ منذ فترة استعدادا لبطولة العالم حتي تخرج بالشكل المشرف الدي يليق بمصر وبسمعة الاتحاد المصري أمام العالم.
وشدد أمين على أن كل الأمور التنظيمية للبطولة تسير بشكل جيد وفقا لخطة عمل الاتحاد بالااتفاق مع وزارة الشباب والرياضة، والتى تم وضعها على أعلى مستوى، مشيدا بجميع العاملين فى الاتحاد المصرى من أعضاء مجلس إدارة وإداريين وعمال الذين يبذلون كل الجهد لتشريف مصر.
ويشارك أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم.