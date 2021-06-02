شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح كأس العالم للجمباز الفنى غدا بمشاركة 16دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، مساء غد الخميس، منافسات كأس العالم للجمباز الفنى رجال وآنسات التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتى 7 يونيو الجارى على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلى الاتحاد الدولى للعبة والدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز.

تقام البطولة لأول مرة فى أفريقيا وتحتضنها مصر بمشاركة 16 دولة وهى: أذربيجان وتشيلي وكرواتيا وقبرص والمجر والأردن وليتوانيا والمغرب وماليزيا ورومانيا وجنوب أفريقيا وصربيا وسوريا وتركيا و أوكرانيا ومصر البلد المنظم، ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح عدد من المفاجآت والفقرات الفنية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن استضافة كأس العالم للجمباز الفني ستكون على أعلى مستوى فى كل التفاصيل الفنية والتنظيمية والتقنية وغيرها.

وأضاف وزير الرياضة أن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها مصر في استضافتها لبطولات العالم الرياضية خلال الفترة الماضية جعلت من مصر مكانا فريداً لاستضافة البطولات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب الرياضية في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا والتي يمر بها العالم.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى تشكيل لجنة مصغرة للطوارئ من ممثلي الوزارات المعنية لمتابعة كافة الأعمال التنفيذية ورصد لحظي لسير المنافسات دون أية عوائق من خلال التأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية والإدارية، مضيفاً أنه تم التنسيق مع ممثلي وزارة السياحة بشأن الفعاليات المصاحبة للبطولة من زيارات وجولات لأبرز المعالم الأثرية، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية لتذليل كل العقبات.

ومن جانبه أعلن إيهاب أمين أن اتحاد الجمباز رفع حالة الطوارئ منذ فترة استعدادا لبطولة العالم حتي تخرج بالشكل المشرف الدي يليق بمصر وبسمعة الاتحاد المصري أمام العالم.

وشدد أمين على أن كل الأمور التنظيمية للبطولة تسير بشكل جيد وفقا لخطة عمل الاتحاد بالااتفاق مع وزارة الشباب والرياضة، والتى تم وضعها على أعلى مستوى، مشيدا بجميع العاملين فى الاتحاد المصرى من أعضاء مجلس إدارة وإداريين وعمال الذين يبذلون كل الجهد لتشريف مصر.

ويشارك أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم.