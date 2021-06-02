الامارات | المبارك: سيتي سيجد البديل المناسب لأغويرو

شكرا لقرائتكم خبر عن المبارك: سيتي سيجد البديل المناسب لأغويرو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، خلدون المبارك، أن فريقه عاقد العزم على توجيه رسالة قوية في فترة الانتقالات الصيفية، وتعهد بإيجاد البديل المناسب للمهاجم الأرجنتيني سيرخيو اغويرو. ويتطلع سيتي للإنفاق بقوة لتدعيم صفوف الفريق تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا مع إيجاد القائد المناسب في خط الهجوم عقب انتقال اغويرو إلى برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر. وأثيرت تكهنات واسعة حول رغبة سيتي في ضم هاري كين هداف توتنهام، بجانب إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني.

وبعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في أخر أربعة أعوام بجانب بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا قبل الخسارة على يد تشيلسي، يرى المبارك أنه من المهم تدعيم صفوف الفريق. وقال في مقابلة مع المحطة التليفزيونية لناديه، والتي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) "أحد الأشياء التي تعلمتها على مر السنين هو أنك تحتاج باستمرار إلى جلب المواهب إلى الفريق وتحديثها وخاصة عندما تكون في مستوى عالٍ وعندما تكون في القمة".

وأضاف "بعد الفوز بالدوري، لم يحن الوقت للجلوس والاستمتاع. سيكون هذا هو أكبر خطأ لك إذا لم تدعم الفريق، هذا هو الوقت المناسب لبعث رسالة قوية مفادها أن الفوز بالدوري فقط ليس كافيا". وتابع "هذا رائع، لكنك تريد الفوز به مرة أخرى وأنت ملتزم وتجلب المزيد من المواهب التي ستتنافس، ليس من أجل الفريق، ولكن من أجل التشكيلة الأساسية".

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