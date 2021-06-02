شكرا لقرائتكم خبر عن الصراع يتجدد .. قمة الطائرة تشعل لقاء الأهلى والزمالك فى ختام دورى الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الأربعاء عندما يواجه نظيره فريق الزمالك في ختام منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، وتقام على صالة نادي المقاولون العرب، ويسعى «رجال طائرة الأهلي» لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز؛ من أجل التتويج بلقب البطولة.



وقبل انطلاق المباراة، يعقد محمد مصيلحي المدير الفني لـ«رجال طائرة الأهلي » محاضرة فنية للاعبي الفريق يشرح خلالها العديد من الجوانب الفنية والخططية، مع تحديد المهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.



وكان «رجال طائرة الأهلي» قد دخل معسكرا مغلقا خلال الساعات الماضية في ظل رغبة الجهاز الفني لفرض أكبر قدر من التركيز نظرا لأهمية الفوز باللقب.