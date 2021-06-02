شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة يناقش فرص الاستثمار مع الجبل الأسود وكرواتيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش مجلس الشارقة الرياضي، فرص توسيع الاستثمار في أندية الإمارة الباسمة، بما يتماشى مع الإمكانيات الكبيرة في القطاع الرياضي وخطط المجلس عبر لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي من خلال جذب مختلف الفرص والجهات بما يعود بالفائدة على الأندية والرياضة بالإمارة وتوفير كل العوامل التي تهيئ لذلك.

جاء ذلك لدى استقبال عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس لمستثمرين أجانب من الجبل الأسود وكرواتيا مؤخراً بحضور عبدالله الدح عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي، وخالد بن سلطان وزكية سهيل المشرخ أعضاء اللجنة، وذلك مواصلة لزيارات سابقة للوفد تتعلق بالاستثمار الرياضي في الإمارة.

وأشار عيسى هلال إلى أن هذه اللقاءات تمثل جانباً من اهتمام المجلس لتفعيل فرص الاستثمار الرياضي والتشجيع على فتح آفاق جديدة قياساً بالإمكانيات الكبيرة، وأضاف أن المجلس حريص على تبادل الخبرات مع مختلف الجهات الداخلية والخارجية بما يعكس التقدم الرياضي في الإمارة، والذي يعود بالنفع على الأندية سواءً في البنى التحتية أو الاستثمار في الكوادر البشرية وعكس الوجه المشرق لرياضة الشارقة على جميع المستويات.

وبدوره، أشار عبدالله الدح إلى اهتمام المجلس بالتعاون في مجال الاستثمار الرياضي والترحيب بمختلف المبادرات والفرص التي تصب في صالح تطوير رياضة الإمارة وترجمة أهداف المجلس، ونرغب بدورنا في توسيع هذه الفرص بما يمكن من مواصلة التقدم في قطاع الاستثمار الرياضي والترحيب بكل الأفكار والاقتراحات التي تساهم في ذلك خصوصاً أن المجال مفتوح ومهيأ تماماً من واقع توفر الإمكانيات المختلفة التي تتيح نجاح المشاريع الاستثمارية بالإمارة.