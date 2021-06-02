شكرا لقرائتكم خبر عن «لاليجا» ينقل مقره إلى مركز دبي للسلع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن نقل الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا» مقره الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى المنطقة التابعة للمركز.

وانطلاقاً من مكتبه الجديد في مركز دبي للسلع المتعددة، سيعمل لاليجا على التواصل مع عشاق كرة القدم المحليين لفهم احتياجاتهم، وزيادة مشاركتهم في هذه الرياضة، وتعزيز الوعي بعلامته التجارية.

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «يبرهن انضمام لاليجا إلى مركز دبي للسلع المتعددة على العلاقات الدولية القوية التي نجحنا بإرسائها على مر السنين. وتواصل شبكة علاقاتنا الراسخة، إلى جانب المجموعة الواسعة ورفيعة المستوى من المرافق والخدمات التي نقدمها، في جذب المؤسسات والشركات الرائدة إلى دبي».

بدورها، قالت مايتي فينتورا، مديرة المكتب الإقليمي لرابطة الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «إن التواجد في مركز دبي للسلع المتعددة سيمكننا من تحقيق أهدافنا في تعزيز مشاركة شعوب المنطقة في رياضة كرة القدم، وجذب الأجيال الجديدة من محبي هذه الرياضة إلى الدوري الإسباني».

ويعد «لاليجا» أول دوري عالمي لكرة القدم يقوم بافتتاح مكتب له في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2014، والذي نجح في تحقيق مستويات متابعة قوية في المنطقة.