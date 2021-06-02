شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حلواني أسوان ملك الضربات القاضية مع تماسيح النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من قطاع الناشئين في النادي الأهلي بزغت موهبته ليلفت أنظار الخواجة البرتغالي مانويل جوزيه، مدرب الفريق الأحمر آنذاك، والذى لم يتردد فى تصعيد اللاعب للفريق الأبيض بعد المهارة التي رآها منه في قطاع الناشئين، وبحثاً عن فرصة المشاركة رفض عمرو الحلواني لاعب الأهلي السابق وأسوان حالياً، أن يبقى بعيداً عن الملعب وقاتل للحصول على فرصة الاحتراف للظهور والتألق والعودة من جديد إلى البيت الأحمر.

وبعد رحلة مميزة في اليونان عاد الحلواني إلى مصر عبر بوابة إنبى رافضاً عرض القطبين من أجل الإبقاء على فرصته في اللعب، ليخوض مسيرة مميزة مع زعيم الأندية البترولية قبل أن يلتحق بحرس الحدود ثم ينتقل إلى أسوان ليستعيد مع زهرة الجنوب ذكريات التألق في قيادة الجبهة اليسرى بأداء مميز وثابت.

تصدر عمرو الحلواني ظهير أيسر نادي أسوان، قائمة صناع الأهداف في الدوري المصري خلال الموسم الجاري، متفوقاً على الكثير من الأسماء وأبرزهم، عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، ومحمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، وصنع الحلواني 10 أهداف كاملة لزملائه بالفريق بينما سجل 3 أهداف في واحد من أفضل مواسمه بالدوري العام.

ويعتبر الحلواني أحد العناصر الأساسية في فريق أسوان سواء كان ذلك في عهد الإدارة الفنية لسامي الشيشيني أو علاء عبد العال، وذلك نظراً لمهارته المميزة وقدرته على تسديد الركلات الثابتة، ويعتبر الهدف الأبرز للحلواني مع أسوان هو هدفه الأخير في شباك الجونة والذي قاد أسوان للتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر.

عمرو الحلواني نجح في قيادة أبناء الجنوب إلى نصف نهائي كأس مصر بعدما أحرز هدف الفوز على الجونة في دور الـ 16 من ركلة ثابتة، قبل أن يسجل الركلة الأخيرة من ضربات الجزاء الترجيحية في مباراة المصري بربع النهائي ليحجز معها مقعداً لأسوان في نصف النهائي بالبطولة.



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