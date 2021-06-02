شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الترجي فى نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالأهلي اليوم ،الأربعاء، استعداداته لمباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يتدرب الأهلي على ملعب التتش وفق برنامج تأهيلي حدده جهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وفي هذا الشأن أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي عن الموعد النهائي لمواجهتي نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري، التي يلتقي خلالها الأهلي مع الترجي ، وقال عبد الحفيظ، إن مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي ستقام في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه، وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد حدد موعدًا مبدئيًّا لمواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال 18 و25 يونيو المقبل قبل أن يتم تعديل الموعد.

بعيداً عما سبق ، يترقب مسئولو الأهلي وصول عروض رسمية خلال الأيام المقبلة من عدة أندية محلية وخارجية لضم الكونغولي والتر بواليا، الذى بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت ، وانتقل بواليا للأهلي فى يناير الماضي قادماً من الجونة لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، غير أنه لم يقدم أى جديد للأهلي، لذا بات رحيله عن النادى أمراً شبه مؤكد.

وأبدت عدة أندية محلية رغبتها الفترة الماضية في ضم بواليا منها ناديه السابق الجونة وأندية أخرى ينتظر الأهلي وصول عروض رسمية منها لاختيار الأنسب للنادي واللاعب، بعدما رحب موسيماني بالاستغناء عن اللاعب الصيف الجاري.

وعلى صعيد متصل، اتفق مسئولو الأهلي مع نظرائهم فى الجونة على تسديد مليون دولار خلال يونيو المقبل، تمثل القسط الثانى من قيمة صفقة الكونغولي بواليا مهاجم الأهلي.

وانتقل بواليا من الجونة للأهلي في يناير الماضي مقابل مليوني دولار ،وقام مسئولو الأهلي بتسديد مليون دولار للجونة بعد أسابيع من إتمام الصفقة وتم الاتفاق على تسديد المليون دولار الأخرى فى يونيو المقبل أى بعد أيام قليلة.