كونميبول يختار أربع مدن برازيلية لاستضافة كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) مساء الثلاثاء عن أربع مدن برازيلية ستسضيف فعاليات كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).

وأكد اليخاندرو دومينجيز رئيس كونميبول في تسجيل فيديو عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي أن مدن برازيليا وكويابا وجويانيا وريو دي جانيرو ستستضيف فعاليات البطولة القارية.

وستقام المباريات دون حضور الجماهير ووسط بروتوكولات صحية مشددة.

وأعلن كونميبول أمس الأول الاثنين استضافة البرازيل للنسخة المقبلة لكوبا أمريكا من 13 يونيو وحتى العاشر من يوليو بعد استبعاد الأرجنتين وكولومبيا من الاستضافة المشتركة.

وجرى استبعاد الأرجنتين بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بيما استبعدت كولومبيا نظرا لحالة التوتر السياسي التي تشهدها البلاد.

لكن البرازيل أيضا تأثرت بشكل كبير جراء الجائحة، حيث شهدت أمس الاثنين 874 حالة وفاة بسبب كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى نحو نصف مليون وفاة منذ بداية الأزمة الصحية، لتحتل المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر تضررا من كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأدى قرار إسناد كوبا أمريكا للبرازيل إلى حالة من الانتقادات في البلاد.

وناشد سيناتور برازيلي أمس الثلاثاء نجم كرة القدم نيمار معارضة مخطط بلاده لاستضافة كوبا أمريكا.

وطلب السيناتور رينان كالهيروس من نيمار الوقوف ضد مخطط إقامة كوبا أمريكا في البرازيل، وذلك خلال جلسة للجنة التحقيق البرلمانية بشأن فيروس كورونا، علما بأنه يشغل أيضا منصب المتحدث باسم اللجنة،

وقال كالهيروس "نيمار أود التحدث إليك، لا توافق على إقامة كوبا أمريكا في البرازيل، هي ليست بطولة ترغب في خوضها الآن، نريد أن نلعب بطولة التطعيم ، عليك أن تسجل الأهداف وأن تغير هذه النتيجة".

وتسير البرازيل بسرعة بطيئة للغاية في عملية تلقيح المواطنين ضد كورونا حيث تلقى 48ر10% فقط من السكان الجرعة الكاملة للقاح.