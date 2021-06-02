صراع بين الأهلي وبيراميدز على هداف صربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية، اليوم الأربعاء، عن سماح نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي برحيل هداف الفريق الصربي سمير نوركوفيتش في الفترة المقبلة بشرط الحصول على عرض مالي جيد.

وبحسب صحفية "soccerladuma" الجنوب أفريقية، فإن نادي كايزر تشيفز لم يتلق أي عروض رسمية بشأن بيع صاحب الـ29 عامًا إلا أن الهداف الصربي دخل اهتمامات عدة أندية لعل أبرزهم الأهلي والكويت الكويتي وأبها السعودي.

وأوضحت الصحيفة، أن نوركوفيتش يرغب في الرحيل عن كايزر تشيفز في الفترة المقبلة من أجل الحصول على عائد مادي أفضل، في المقابل لا يمانع النادي الجنوب أفريقي في بيع اللاعب بشرط الحصول على (30 مليون راند جنوب أفريقي) (ما يقرب من 2مليون دولار) (ما يقرب من 35 مليون جنيه مصري).

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة كايزر تشيفز تنتظر عرضًا من بيراميدز، حيث لا يتبقى سوى عام في عقد الهداف الصربي مما يعني إمكانية التوقيع لأي نادي آخر في يناير المقبل.

وكان الأهلي ارتبط بالتعاقد مع سمير نوركوفيتش في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة وتحديدًا في أعقاب تولي بيتسو موسيماني القيادة الفنية للفريق الأحمر، قبل أن يصدر النادي الجنوب أفريقيا بيانًا رسميًا يرفض فيه التخلي عن خدمات اللاعب.

جدير بالذكر أن سمير نوركوفيتش ساهم في صعود فريقه إلى دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعدما سجل هدفين في شباك سيمبا التنزاني، حيث انتهى مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا بنتيجة (4-3).