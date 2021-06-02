اتحاد الكرة يجيب.. لماذا غاب "VAR" عن مباريات كأس مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أسباب غياب تقنية الفيديو المساعد "VAR" عن مباريات بطولة كأس مصر.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "مساء أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2"، قال عوض: "الأمر له علاقة بالتكلفة بعض الشئ، وشكل المسابقة عموما".

وأضاف: "إن شاء الله يكون هناك نظرة في الأدوار المقبلة".

وتابع: "تكلفة التقنية في المباراة الواحدة تصل إلى1800 دولار (ما يقرب من 30 ألف جنيه مصري)".

وأتم: "كان هناك وجهة نظر أخرى بأن يتعود الحكام على اللعب بدون تقنية الفيديو، كنوع من وضعهم تحت الضغط ومنحهم الثقة في مباريات قوية وكبيرة.. وتحسبا لما قد يحدث مستقبلا".