سلة الزمالك: سنشارك في كأس العالم للأندية كأول نادِ مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد ياسر عبد الوهاب المدرب العام لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، أن الفريق سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية.

وتُوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA، بعد تغلبه في النهائي على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76-63.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية نادي الزمالك، قال عبد الوهاب: "حققنا بطولة هي الأكبر في تاريخ نادي الزمالك لكرة السلة".

وأضاف: "الزمالك أول نادي يفوز باللقب خارج أرضه وتحت رعاية NBA، وسنشارك في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر كأول نادي مصري يشترك بالبطولة".

وتابع: "نحن نحافظ على تاريخ واسم نادي الزمالك".

وعن أزمة عودة الفريق من رواندا، قال: "كان من المفترض عودتنا أمس الثلاثاء، تحركنا من رواندا إلى أوغندا وكان من المفترض أن نسافر عبر الدوحة لكن تم إلغاء الرحلة دون سبب".

وأتم: "بحثنا عن رحلات للعودة، وتم الاتفاق على استقلال رحلة في تمام الثالثة عصرا من أوغندا إلى أديس أبابا، سننتظر هناك ما يقرب من 5 ساعات، ثم نتحرك في تمام العاشرة للعودة إلى القاهرة في حدود الواحدة والثلث ليلا".