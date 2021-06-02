وكيله: لا يوجد مشاكل لكارتيرون مع الزمالك.. وضغط المباريات سبب عصبيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أن موكله لا يعاني من أي مشاكل في التوقيت الحالي، مشددًا أن الفرنسي يشيد باحترافية المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب.

وأضاف فتوح في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورتس" اليوم الأربعاء :"كارتيرون بعد عودته للزمالك لديه الحماس من أجل فعل شيء لجماهير الزمالك، هو حاليًا في فرنسا وكارتيرون لم يذهب إلى بلاده منذ بداية جائحة فيروس كورونا".

وواصل :"لا يوجد أي مشاكل نهائيًا لكارتيرون، هو حاليًا ينسق مع الجهاز الفني على الفترة الحالية".

ورد وكيل كارتيرون على عصبية موكله في المباريات الأخيرة، قائلاً :"ضغط المباريات والغيابات في صفوف الفريق من أسباب عصبيته، هو حريص على فوز فريقه، وكارتيرون يشعر بأهمية هذه المرحلة".

حازم فتوح أيضًا وكيل أعمال اللاعب يوسف إبراهيم "أوباما" ليوضح حقيقة عدم تسجيل إدارة الزمالك عقده في اتحاد الكرة، قائلاً :"سمعت عدم قيام المجلس السابق بتسجيل عقد اللاعب، أتوقع أن المجلس الحالي سيتخذ الخطوات الصحيحة لحفظ حقوق النادي ومستحيل يفرطوا في حقوقهم".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك السابق نجح في تجديد عقد "أوباما" لمدة ثلاث سنوات إلى جانب تجديد عقود الثلاثي محمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد فتوح ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر حاليًا ترتيب مسابقة دوري we المصري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة، متفوقًا على الأهلي بـ14 نقطة إلا أن الفريق الأحمر لديه ست مباريات مؤجلة.