عمرو جمال: "لو بيتي محتاجني تحت أمره".. والزمالك لم يتواصل معي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف عمرو جمال لاعب طلائع الجيش، حقيقة العروض المقدمة لضمه خاصة من جانب ناديي الزمالك وبيراميدز، مؤكدًا أن الأهلي له الأولوية.

وانتقل جمال إلى طلائع الجيش لمدة موسمين (انتقال نهائي دون أن يكون للفريق العسكري الحق في بيعه) بحيث يعود للأهلي بعد نهاية المدة، نظرًا لعدم إمكانية إعارة اللاعب كون قائمة الخمسة معارين من الأهلي مكتملة.

وتم توقيع عقد ثلاثي يضم الأهلي، طلائع الجيش والصفاقسي بحيث يتوجه بعد انتهاء فترة الإعارة إلى الصفاقسي التونسي لقضاء إعارة أخرى.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب البلدوزر" المذاع عبر فضائية "الشمس"، قال جمال: "علاقتي بالأهلي لا تحتاج لأية عقود، أبرمنا عقد ثلاثي لمدة موسمين على أن تكون الأولوية لعودتي للأهلي".

وأضاف: "لو (بيتي) احتاج لمجهوداتي فأنا بكل تأكيد تحت أمر النادي".

وتابع: "تلقيت عروضا عدة خلال الفترة الماضية من داخل وخارج مصر، لكن تركيزي الآن في إنهاء الموسم، وخلال الفترة المقبلة سأحسم قراري".

وبسؤاله عن عرض بيراميدز لضمه، قال: "لم يصل أي شئ رسمي".

وردا عن مفاوضات الزمالك لضمه خلال شهر يناير الماضي، أجاب: "لا، لم يحدث".

وأتم اللاعب الملقب بالغزال حديثه قائلا: "أقدم موسم جيد، وإن شاء الله سأعود لمنتخب مصر قريبا وأصبح رقم 1".