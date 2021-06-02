"أحدهما قريب".. طبية الأهلي توضح موقف أفشة وهاني من لقاء الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، أن نسبة لحاق اللاعب محمد مجدي "أفشة" بمباراة الترجي التونسي "كبيرة"، مضيفا أن الشد الذي تعرض له محمد هاني ظهير أيمن الفريق لم يصل لدرجة المزق.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال مشاركتهما في مباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي، حيث اشتكى أفشة من إصابة في كاحل القدم، بينما عانى هاني من إصابة بشد في العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ممثل تونس في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فمن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من الشهر الجاري، بينما يستضيف الأهلي لقاء الإياب يوم 26 من الشهر ذاته.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال شوقي: "نأمل أن يتمكن أفشة من اللحاق بمباراة الترجي الأولى.. الأمل كبير".

وأضاف: "بالنسبة لمحمد هاني فنسبة لحاقه بالمباراة الأولى صعبة بعض الشئ، ولن نسبق الأحداث ونحسم أمر مشاركته في لقاء الإياب الآن".

وتابع: "إصابة هاني شديدة لكنها لم تصل لمرحلة المزق".

وعن عودة كريم وليد "نيدفيد" ومشاركته في التدريبات الجماعية، قال: "كريم تم تسلميه إلى الجهاز الفني للأهلي قبل مباراة السوبر الأفريقي، اللاعب سليم تماما من الناحية الطبية وقريبا سيتواجد في الملعب".

وردا على سؤال متعلق بمحمد محمود، قال: "قريبا سيتم تسليمه هو الآخر للجهاز الفني".

وعن تطعيم اللاعبين ضد فيروس كورونا، أوضح: "بدأنا منذ أكثر من أسبوعين اجراءات الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة لتطعيم أعضاء النادي ولاعبي الفريق".