شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: أجايي و سليمان الأفضل لتعويض أفشـة.. وعودة معلول مكسب كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، إن الفريق سيتأثر بشكل كبير بغياب صانع ألعابه محمد مجدي أفشة، خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها 19 يونيو الجاري.

وقال همام في تصريحات لبرنامج «البريمــو» محمد مجدي أفشة لعب دوراً كبيراً في صناعة وتسجيل عدة أهداف مؤثرة للنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وهو أحد نجوم الفريق، وأرى أن النيجيري جونيور أجايي ووليد سليمان هما الأنسب لتعويض غيابه عن لقاء الترجي التونسي، فقد سبق لهما اللعب في هذا المركز خلال بعض مباريات الدوري العام.

واختتم همام قائلا، إن عودة الظهير الأيسر التونسي على معلول، من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة بايرن ميونخ، في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، هي أكبر مكاسب النادي الأهلي في الفترة الحالية، نظراً لأهمية اللاعب الكبيرة في تشكيلة الفريق.