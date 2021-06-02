شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات لاعبي الزمالك في الدورى.. زيزو وطارق حامد والونش «أبطال البيت الأبيض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد خوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك 25 مباراة في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، يعتبر أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق، هو أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق في البطولة حتى الآن من حيث عدد المباريات.. بينما يتواجد طارق حامد في مقدمة اللاعبين الأكثر مشاركة في عدد الدقائق.

ويرصد الموقع الرسمي في هذه السطور أرقام أكثر 4 لاعبين مشاركة مع الفريق في الدوري حتى الآن، سواء من ناحية عدد المباريات أو عدد الدقائق.

يتصدر زيزو قائمة الأكثر مشاركة في عدد المباريات برصيد 24 مباراة بـ 1931 دقيقة.. حيث شارك في 22 مباراة كلاعب أساسي ومباراتين كبديل و11 مرة كلاعب مستبدل وأحرز 3 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

أما طارق حامد، الذي لم يشارك في مباراة الجونة الأخيرة فهو الأكثر مشاركة من حيث عدد الدقائق رغم مشاركته في 23 مباراة فقط.. حيث لعب مع الفريق حتى الآن وفي المباريات التي شارك فيها 1964 دقيقة.

أما الثنائي أشرف بن شرقي ومحمود الونش، فيتقاسمان التقدم من حيث عدد المباريات والدقائق.. حيث يتفوق بن شرقي في عدد المباريات بعدما شارك في 23 مباراة بـ 1779 دقيقة. بينما يتفوق محمود الونش في عدد الدقائق حيث شارك في 22 مباراة ولكن بـ 1832 دقيقة.