شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات فريق الزمالك لكرة القدم 2021.. متصدر برصيد 55 نقطة و11 مباراة «كلين شيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الحفاظ على نظافة شباكه في 11 مواجهة بمباريات الدوري الممتاز في الموسم الحالي، بواقع أربع مباريات على ملعبه و7 مباريات خارج ملعبه، حيث يتصدر الفريق الأبيض المسابقة برصيد 55 نقطة.

وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على نظافة شباكه في الموسم الحالي. حافظ الزمالك على نظافة شباكه في أولى مبارياته بالموسم الحالي أمام المقاولون العرب على ملعب الأخير في المباراة التي فاز فيها الفريق الأبيض بهدفين دون رد في الجولة الأولى للدوري.

وفي الجولة الثالثة فاز الفريق على سموحة بهدفين دون رد ليخرج بشباك نظيفة في المباراة التي أقيمت بالإسكندرية، ثم فاز على طلائع الجيش بثلاثية دون رد في الجولة السادسة لمباريات الدوري في المباراة التي أقيمت باستاد الجيش بالسويس.

وفاز الفريق على المصري بهدف دون رد في الجولة السابعة والتي أقيمت ببرج العرب، قبل أن يفوز على الجونة بهدف دون رد في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة.

وتعادل الفريق الأبيض مع أسوان بدون أهداف في الجولة التاسعة باستاد بتروسبورت، وفي الجولة الثانية عشرة فاز الزمالك على الاتحاد بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة.

وتعادل الزمالك مع وادي دجلة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة، قبل أن يفوز على سيراميكا بهدفين دون رد في الجولة الخامسة عشرة باستاد القاهرة.

وفاز الزمالك على الانتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة السادسة عشرة، قبل أن يتعادل الفريق الأبيض مع الجونة بدون أهداف في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري.