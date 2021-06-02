شكرا لقرائتكم خبر عن ماركة مسجلة من الأهلي.. أهداف الزمالك في الدوري المصري 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في مشوار بطولة الدوري الممتاز بعد 25 مباراة 44 هدفا، ولم يدخل مرمى الفريق سوى 18 هدفا. ويتضح من خلال الأرقام أن النسبة الأعلى التي أحرز فيها لاعبو الزمالك، كانت خلال الربع السادس والأخير، من المباريات وهي من الدقيقة 75 وحتى الدقيقة 90، حيث أحرز الفريق خلال هذه الفترة 9 أهداف من اجمالي 44 هدفا بنسبة 20.5%.

وفي الربع الأول من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 15 أحرز الزمالك 7 أهداف بواقع 15.9% .، وفي الربع الثاني من الدقيقة 15 وحتى الدقيقة 30 أحرز الفريق 8 أهداف بنسبة 18.2% .، وفي الربع الثالث من الدقيقة 30 وحتى الدقيقة 45 أحرز الفريق نفس عدد الأهداف التي أحرزت في الربع الثاني وهو 8 أهداف بنفس النسبة.

وفي الربع الرابع من الدقيقة 45 وحتى الدقيقة 60 أحرز الزمالك أقل نسبة من الأهداف المحرزة في البطولة حتى الآن وكانت 5 أهداف فقط بنسبة 11.4% .، وفي الربع الخامس من الدقيقة 60 إلى الدقيقة 75 أحرز الفريق 7 أهداف بنسبة 15.9%.

الجدير بالذكر أن الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني علامة مسجلة للنادي الأهلي، خاصة وأنه يتميز على مدار تاريخه بخطف الأهداف خلال الربع ساعة الأخيرة خاصة ما بعد «+90».