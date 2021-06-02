شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: لا مبررات لتعادل الزمالك أمام الجونة.. وكارتيرون يتحمل المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق أن الغيابات ليست مبرراً لتعادل الفريق الأبيض أمام الجونة أول أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري العام المصري، وفقدان نقطتين ثمينتين في صراع القلعة البيضاء نحو المنافسة على اللقب.

وأضاف صلاح في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة Ten أن الزمالك فريق كبير ولابد ألا يقف على غياب أي عدد من اللاعبين، فلابد أن يكون جميع اللاعبين بنفس الكفاءة حتى يتم الاعتماد عليهم في أي وقت، ولذلك فهو مبرر غير مقنع بالنسبة للجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون الذي يتحمل مسئولية الإخفاق، نتيجة إشراك بعض العناصر الشابة خلال المباراة بالإضافة إلى خروج شيكابالا في شوط المباراة الثاني رغم أنه كان أفضل لاعبي الفريق ولم اجد مبرراً لإستبداله .