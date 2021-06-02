شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وجها لوجه أمام الزمالك اليوم فى قمة حسم لقب دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، القمة الحاسمة بين فريقى الأهلى والزمالك لتحديد بطل الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 ، المقرر لها ، على صالة المقاولون العرب.

ويعتلى فريق الزمالك للكرة الطائرة صدارة الترتيب بواقع 59 نقطة التى يمتلكها أيضا فريق الأهلى، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والأهلى فى 19 ليمتلك الفريق الأبيض النصيب الأكبر من عدد مرات الفوز.

وأكدت لجنة المسابقات أن الفائز فى هذا اللقاء سيفوز باللقب، جدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول شهدت فوز الأهلى بنتيجة 3 /0 .

ودخل كلا الفريقين معسكرا مغلق مساء أول أمس الاثنين قبل 48 ساعة من لقاء القمة وسط تركيز تام من كلا المديرين الفنيين محمد اللقانى مدرب الزمالك ومحمد مصيلحى مدرب الأهلى.

نجح الزمالك فى الوصول إلى نفس نقاط الأهلى بالفوز على طلائع الجبش السبت الماضى فى اللقاء المؤجل بينهما، بينما خسر الأهلى من فريق الطلائع قبلها بنتيجة 3 /2.

وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد، تحديد 35 فردا فقط من كل نادٍ من فريقى الأهلى والزمالك لحضور لقاء قمة نهائى الدورى الأربعاء المقبل.

ويقام لقاء القمة بدورى رجال الطائرة بدون حضور جماهير نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يسمح بحضور أسر اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة كلا الناديين فقط وذلك فى صالة نادى المقاولون العرب المستضيفة للمباراة.