شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يغلق الباب أمام العروض الصيفية للبقاء في الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، بالبقاء مع فريقه لنهاية عقده، ورفض المهاجم الدولي عدد من العروض من أندية القاهرة، بعدما تحسنت العلاقة بينه وبين الجهاز الفني، وقرر الأخير العفو عنه بعد فترة استبعاد قاربت الشهرين.

ويطمح قمر في الحصول على الفرصة للمشاركة أساسيا في المباريات المتبقية من الدوري، في ظل غياب الإيفواري رزاق سيسيه للإصابة، لمصالحة جماهير الفريق التي توترت علاقته بهم في فترة التجميد التي مر بها من فبراير وحتى أبريل الماضيين.

وبدأ قمر في استعادة مستواه في الفترة الأخيرة، وقدم مباريات ودية كبيرة لكنه لم يسجل أهدافا على المستوى الرسمي في المباريات التي شارك بها منذ عودته من الاستبعاد، حيث حصل على دقائق معدودة في كل مباراة، رغبة من حسام حسن في الوصول للجاهزية البدنية والفنية للاعب على مراحل وبشكل تدريجي خوفا من إصابته وزيادة عدد الغائبين في الفريق لهذا السبب.

وحسم العميد حسام حسن قراره بمشاركة خالد قمر أساسيا في المباريات المقبلة من الدورى لتعويض غياب رزاق سيسيه، خاصة أن المباريات المقبلة للفريق السكندري في غاية الحساسية بعدما تراجع زعيم الثغر من المركز الثاني إلى السابع في جدول الترتيب.

ويملك خالد قمر مقومات كبيرة من الناحية الهجومية، وظهر بمستوى مميز في المباريات الودية التي خاضها الفريق ومنها تسجيله ثنائية أمام منتخب مطروح الأسبوع الماضي، ما أعاد فيه ثقة الجهاز الفني.

حقق فريق الاتحاد السكندري، فوزا مثيرا على مضيفه أسوان، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي، على استاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم الاتحاد السكندري عن طريق عبد السميع إبراهيم سيمو بالهدف الأول في الدقيقة 60، قبل أن يضاعف محمد الصباحي النتيجة، مسجلا الهدف الثاني لزعيم الثغر في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يقفز الاتحاد السكندري إلى المركز السابع برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي يحتل المركز السادس، بعد أن لعب زعيم الثغر 25 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفًا.