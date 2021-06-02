شكرا لقرائتكم خبر عن لأعب الأهلي السابق: مباراة الترجي صعبة و موسيماني يجيد المباريات الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد فوزي نجم النادي الأهلي السابق، أن مباراة الفريق أمام الترجي التونسي، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في 19 يونيو الجاري، ستكون صعبة للغاية، نظراً لطبيعة مباريات الاهللي أمام أندية شمال إفريقيا.

وقال فوزي في تصريحات تليفزيونية إن غياب محمد مجدي أفشة سيؤثر على آداء النادي الأهلي بشكل كبير، ولذلك أُفضل البدء بطريقة 4 – 3 – 3، والاعتماد على ثلاثي في وسط الملعب، وثنائي في مركز الجناح تحت رأس الحربة محمد شريف الذي أصبح لا غنى عنه في تشكيلة الفريق .

واختتم فوزي: موسيماني مدرب جيد جداً، وأظهر بصماته بشكل ملحوظ، وتحديداً في المباريات الكبرى، وهي مبارات تُكسب ولا تُلعب، ولا يُشترط الآداء خلال هذه النوعية من المباريات، فالأهم هو تحقيق الإنتصارات والتتويج بالألقاب.