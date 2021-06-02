شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لقاءات صعبة تفصل الزمالك عن درع الدوري.. تعرف على المواعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد خوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراته الأخيرة أمام الجونة في بطولة الدوري الممتاز في الجولة رقم 25 يكون متبقيا للأبيض، خوض 9 مباريات على إنهاء المسابقة وفقا للجدول المعلن من اتحاد الكرة.

ويرصد الموقع الرسمي للنادي مواعيد هذه المباريات في السطور التالية: يخوض فريق الزمالك مباراته المقبلة في الدوري أمام أسوان يوم 17 يونيو الحالي على ملعب استاد القاهرة في الجولة رقم 26 من البطولة .

ثم يلعب الزمالك أمام فريق مصر المقاصة بالسويس يوم 2 يوليو المقبل مباراة الجولة رقم 27. وفي الجولة رقم 28 يلتقى الزمالك مع فريق غزل المحلة باستاد القاهرة يوم 5 يوليو ثم يلعب مع الاتحاد السكندري يوم 18 أغسطس بالإسكندرية في الجولة رقم 29 .

وفي الجولة رقم 30 يلعب الزمالك مع الاسماعيلي يوم 25 أغسطس بالإسماعيلية وبعدها يلتقي فريق دجلة بالقاهرة يوم 11 سبتمبر في الجولة رقم 31 وفي الجولة 32 يلعب مع فريق سيراميكا باستاد السويس الجديد يوم 21 سبتمبر.

وفي الجولة قبل الأخيرة من منافسات بطولة الدوري يلعب الزمالك مع الانتاج الحربي يوم 25 سبتمبر بالقاهرة وفي الجولة الأخيرة يلتقى البنك الأهلي يوم 29 سبتمبر على ملعب بتروسبورت.

يذكر أن الزمالك يحتل حاليا المركز الأول في بطولة الدوري بعد خوض 25 مباراة حصل منها على 55 نقطة من خلال الفوز في 16 لقاء والتعادل في 7 مباريات والخسارة في مباراتين.. وأحرز لاعبوه 44 هدفا ودخلت مرماه 18 هدفا.