شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلي السابق: الترسانة القطب الثالث للكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد فوزي نجم النادي الأهلي السابق، ومدرب حراس المرمى لنادي الترسانة، أن الشواكيش من أعرق الأندية المصرية عبر التاريخ، وهو القطب الثالث للكرة المصرية بعد الأهلي والزمالك، وفقاً لعدد البطولات التي حققها الفريق، حيث تمكن من تحقيق لقب الدوري مرة وحيدة، بينما حقق كأس مصر 6 مرات .

وأضاف فوزي في تصريحات تليفزيونية، أن الجهاز الفني للترسانة بقيادة هاني العقبي، تولى مهمة تدريب الشواكيش في توقيت عصيب نظراً للمنافسة الشرسة على مقعد التأهل إلى الدوري الممتاز، مع العديد من الأندية مثل كوكاكولا والقناة وبورتو السويس والداخلية، وسنقاتل من أجل تحقيق حلم العودة مجدداً إلى الممتاز وهو المكان المناسب لفريق عريق بحجم الترسانة.

واختتم فوزي: أمامنا 5 مباريات صعبة للغاية نظراً لأن ثلاث منها مع منافسين مباشرين لنا على مقعد التأهل، وهم بورتو السويس صاحب المركز الأول وكوكاكولا صاحب المركز الرابع والقناة صاحب المركز الثالث، فلا بديل امامنا سوى الفوز في الخمس مواجهات المقبلة، ولا مجال لفقدان أي من النقاط .