شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاوض مصطفى فتحي لضمه من الزمالك.. واللاعب يقترب من الأحمر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي سيف زاهر، عن دخول الأهلي في مفاوضات جادة لضم مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المُعار لفريق سموحة حتى نهاية الموسم الحالي، خاصة أن عقده مع الفريق الأبيض ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، وقبل ستة أشهر من انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي «فيفا».

وأضاف زاهر خلال برنامجه التلفزيوني، أن «مصطفى فتحي انتظر إدارة الزمالك لمفاتحته في ملف التجديد، إلا أن تأخر الإدارة البيضاء جعل اللاعب يبدأ في دراسة العرض الأحمر، وكذلك عرض بيراميدز الذي دخل هو الآخر في مفاوضات لضم اللاعب».