شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق يفجر مفاجاة.. عبد الله جمعة يتمرد في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق والإعلامي، أن عبدالله جمعة الظهير الأيسر للزمالك، أثار حالة من الغضب داخل الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، بسبب عدم التزامه في التدريبات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف فاروق، أن الجهاز الفني وقع عقوبة مالية كبيرة، وفقا للائحة على عبداالله جمعة، بسبب غيابه عن خوض البرنامج التأهيلي لمدة يومين دون الاستئذان أو تقديم أي مبررات للغياب

ويضغط عبدالله جمعة على مجلس إدارة الزمالك، من أجل تجديد عقوده مع القلعة البيضاء بالمساواة مع قائمة لاعبي الفئة الأولى بالفريق الأول، مطالباً بتقديره ماديًا، حيث أنه يحصل على مليون ونصف المليون في الموسم .

كما حذر أسامة نبيه اللاعب منذ فترة قصيرة بسبب سهراته على برنامج «كلوب هاوس»، ودخوله في مشاحنات مع جماهير القلعة البيضاء.