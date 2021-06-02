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شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة يثير قلق جماهير الأهلي بظهوره بعكازين خلال تدريبات الفريق (صورة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، أدى جلسة علاج طبيعي في بداية برنامجه العلاجي لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أنه سيبدأ في تنفيذ جلسات خفيفة في «الجيم» اعتبارا من يوم اليوم الأربعاء.
وأدى أفشة جلسة علاج طبيعي الإثنين، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر الثلاثاء، على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم 19 يونيو الجاري، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وحرص الدكتور أحمد أبوعبلة على عقد جلسة مع اللاعب للاطمئنان على حالته قبل تنفيذه البرنامج العلاجي والتأهيلي. واستعان أفشة بعكازين خلال وجوده أمس في مقر النادي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.
وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد صرح أن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل، وسيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين.