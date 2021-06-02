شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة يثير قلق جماهير الأهلي بظهوره بعكازين خلال تدريبات الفريق (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد ‏مجدي أفشة، لاعب الفريق، أدى جلسة علاج طبيعي في بداية برنامجه العلاجي لتجهيزه ‏للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أنه سيبدأ في تنفيذ ‏جلسات خفيفة في «الجيم» اعتبارا من يوم اليوم الأربعاء.

وأدى أفشة جلسة علاج طبيعي الإثنين، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر الثلاثاء، على ‏ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم 19 يونيو الجاري، في ذهاب دور نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وحرص الدكتور أحمد أبوعبلة على عقد جلسة مع اللاعب للاطمئنان على حالته قبل تنفيذه ‏البرنامج العلاجي والتأهيلي.‏ واستعان أفشة بعكازين خلال وجوده أمس في مقر النادي، بعد الإصابة التي تعرض لها ‏خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي. ‏

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد صرح أن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد ‏مجدي أفشة، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل، وسيغيب عن ‏التدريبات لمدة أسبوعين.‏