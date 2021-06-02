شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصدم جماهيره: فرجاني وقع لنادٍ آخر ولا نعرف مصيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الإتربي نائب رئيس نادي الزمالك، أن لاعب وسط الفريق فرجاني ساسي من اللاعبين المميزين داخل القلعة البيضاء، ونتمنى استمراره بصفوف الفريق في الفترة المقبلة .

وقال الإتربي في تصريحات تليفزيونية، نتمنى ألا يكون فرجاني ساسي وقع عقداً جديداً مع أي نادِ آخر، كما تردد مؤخرا، فهو من اللاعبين المتميزين الذين أحبهم الجمهور الأبيض، كما أنه متواجد الآن في معسكر المنتخب التونسي، ولا نعلم إمكانية استمراره مع الفريق من عدمه، فسنعقد جلسة خاصة معه بحضور وكيله مهند عون، فور عودته من معسكر نسور قرطاج.