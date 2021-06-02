شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يستبعد الشناوي من المنتخب الأولمبي خلال أولمبياد طوكيو في هذه الحالة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، أنه استقر على اختيار محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر الأول، ليكون الأول بين الثلاثي الكبير للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وقال غريب خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، إنه سيتم التنسيق مع الأهلي بخصوص لاعبيه، في حال صعود الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي يتزامن مع تواجد الفراعنة في الأولمبياد. وأضاف أنه «إذا رفض الأهلي التفريط في الحارس محمد الشناوي، سيبحث الجهاز الفني للمنتخب عن بديل». تابع: القائمة النهائية للمنتخب ستضم 18 لاعبا بجانب 4 لاعبين احتياطيين وأنه اختار فقط محمد صلاح من الثلاثي الكبار ولم يحسم اللاعبين الآخرين.