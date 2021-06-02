شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يستبعد الشناوي من المنتخب الأولمبي خلال أولمبياد طوكيو في هذه الحالة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، أنه استقر على اختيار محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر الأول، ليكون الأول بين الثلاثي الكبير للمشاركة في أولمبياد طوكيو.
وقال غريب خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، إنه سيتم التنسيق مع الأهلي بخصوص لاعبيه، في حال صعود الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي يتزامن مع تواجد الفراعنة في الأولمبياد. وأضاف أنه «إذا رفض الأهلي التفريط في الحارس محمد الشناوي، سيبحث الجهاز الفني للمنتخب عن بديل». تابع: القائمة النهائية للمنتخب ستضم 18 لاعبا بجانب 4 لاعبين احتياطيين وأنه اختار فقط محمد صلاح من الثلاثي الكبار ولم يحسم اللاعبين الآخرين.
وأعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن قائمة اللاعبين التي ستخوض مواجهة جنوب أفريقيا ودياً في إطار الاستعدادات لخوض منافسات أوليمبياد طوكيو.
وشهدت القائمة عددًا من الأسماء المميزة، يأتي في مقدمتهم مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان ورمضان صبحي وصلاح محسن، بالإضافة إلى إمام عاشور وأحمد رمضان بيكهام.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي- محمود جاد- عمر صلاح- مصطفى شوبير.
خط الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- محمد عبدالمنعم- بيكهام- الجزار- كريم العراقي- عمار حمدي- أحمد أبوالفتوح.
خط الوسط: كريم فؤاد- أكرم توفيق- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- أحمد سعيد- حسن على- محمد صادق- أحمد عبدالقادر- إبراهيم عادل- طاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: عمر مرموش- فوزي الحناوي- مصطفى محمد- أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي- فادي فريد.
ومن المنتظر أن يبدأ منتخب مصر الأوليمبي مشواره في أوليمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو، ثم يواجه منتخب الأرجنتين يوم 25 من نفس الشهر، ويختتم مواجهاته أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو.