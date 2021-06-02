شكرا لقرائتكم خبر عن الرماية يعلن افتتاح البطولة العربية فى مؤتمر صحفى اليوم.. وجمعية عمومية للاتحاد العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد الرماية اليوم الأربعاء مؤتمر صحفى فى الثانية عشرة ظهرا للإعلان عن تفاصيل البطولة العربية التى تستضيفها مصر بدءا من يوم الخميس المقبل، بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وحازم حسنى رئيس اتحاد اللعبة.

ويشارك فى البطولة العربية للرماية كل من فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان واليمن وليبيا والإمارات.

وتضاف هذه البطولة إلى سلسلة البطولات المميزة التى تحتضنها مصر، خصوصا بعد النجاح الباهر فى استضافة بطولة العالم الأخيرة على ميادين نادى الصيد 6 أكتوبر، والتى نالت إشادة عالمية ورغم ظروف جائحة كورونا إلا أنها خرجت فى أفضل صورة.

فيما تقام اليوم الجمعية العمومية للاتحاد العربى للإعلان عن المجلس الجديد والذى سيعلن فوزه بالتزكية فى ظل عدم ترشيح منافسين.

ويتكون مجلس الاتحاد العربى من دعيج خلف العتيبي (الكويت) رئيس الاتحاد العربي للرماية، وحازم حسني أحمد (مصر) النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية، وعبدالعظيم الحاني (المغرب) النائب الثاني لرئيس الاتحاد العربي، وسيف الدين المرغني (السودان) عضو مجلس إدارة، وعمر الجلخ (لبنان) عضو مجلس إدارة، وعبدالله الحمادي (قطر) رئيس اللجنة الفنية، والعميد عبد الله (الإمارات) عضو مجلس إدارة.