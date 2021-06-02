شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ دراسة ملف تعديل عقود اللاعبين خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في دراسة ملف تعدل عقود بعض اللاعبين المالية في ظل عدم تناسبها مع زملائهم في الفريق والمجهود المقدم من اللاعب مع الفريق خلال المواسم الماضية.

وترغب إدارة النادي في تعديل القيمة المالية لبعض اللاعبين في مقدمتهم محمود الونش مدافع الفريق والذي أصبح أحد أهم أوراق الفريق هذا الموسم بالإضافة لما يقدمه من أداء ومجهود ومستوي مع الزمالك منذ مايقرب من موسمين.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب انه تحدث مع إدارة الزمالك السابقة والتي سبقتها أيضا حول تعديل قيمة عقده الا ان تعاقب الإدارات والازمة المالية التي يمر بها النادي حالت دون تعديل عقد الونش، كما ان العروض الخليجية والمغريات التي تلقاها الونش مؤخرا دفعت إدارة الزمالك لاستعجال خطوة تعديل عقد الونش خوفا من ان يتشتت تركيزه في الملعب ويتراجع مستواه.

في سياق مختلف طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، من الجهاز الطبي تقرير كامل عن حالة المصابين خلال الفترة الحالية، وتحديدا قبل عودة الفريق للتدريبات الجماعية.

ويؤدي اللاعبون المصابون تدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية رغم خصول لاعبو الزمالك علي راحة سلبية 5 أيام الا ان الجهاز الطبي فضل استمرار تأهيل المصابين للاستفادة لعامل الوقت وسرعة تجهيزهم لمباراة أسوان المقبلة المقرر لها 17 يونيو الجاري.

ويعاني الزمالك من إصابة كل من محمود علاء وحازم امام وحميد أحداد وعبد الله جمعة، ومن المنتظر عودة محمود علاء وحازم امام للتدريبات الجماعية فور انتهاء الراحة السلبية وعودة الفريق للتدريبات.

من ناحية أخرى رفض محمود حمدي الونش مدافع الزمالك والمنتخب الوطني الدخول في مفاوضات مع بعض مندوبي أندية من السعودية والامارات بشأن التعاقد معه في الموسم المقبل.

وطلب الونش من الوسطاء عدم الدخول في مفاوضات او فتح باب التفاوض بينه وبين أي نادي حتي نهاية الموسم، ولحين عقد جلسة مع إدارة النادي والحصول علي موافقة بالرحيل للاحتراف الخليجي سواء علي سبيل الإعارة او البيع النهائي.

وتلقي محمود الونش عدة عروض من أندية سعودية واماراتية، بعد تألقه مع الزمالك والمنتخب الوطني وأصبح أحد أقوى المدافعين في أفريقيا ، الا ان اللاعب ابدى رفضه التام لمناقشة تلك العروض احتراما لنادي الزمالك وجماهيره، وطلب ان يكون التفاوض عن طريق النادي وفي نهاية الموسم.