شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب ضم رزاق سيسيه.. واللاعب يشرط اللعب أساسيا للعودة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب رزاق سيسه لاعب الزمالك المعار لفريق الاتحاد السكندري هذا الموسم، من العودة إلى صفوف فريقه الأبيض، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، إنهاء إعارة اللاعب خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل في الدوري المصري، عقب إنتهاء الموسم الحالي 2020-2021.

وكشف الإعلامي سيف زاهر خلال برنامجه، عن طلب كارتيرون، عودة رزاق سيسه للفريق بداية من الموسم المقبل نظرا لاحتياجه خلال الفترة المقبلة ونظرا لتألق اللاعب مع فريق الاتحاد السكندري خلال الفترة الحالية. وأكد زاهر، أن اللاعب رحب بالعودة، لكن اشترط اللعب أساسيا داخل الفريق الأبيض، حتى يوافق على العودة مجددا لصفوف الزمالك.