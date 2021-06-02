شكرا لقرائتكم خبر عن النني يواصل قضاء إجازته الصيفية علي شواطئ الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل لاعب منتخب مصر الدولي والمحترف بنادي ارسنال بالدوري الانجليزي محمد النني ثضاء حاجزته الصيقية السنوية بأحدى القرى السياحية الخمس نجوم جنوب بالغردقة وقام برحلة بحرية استقل لنش سياحي للذهاب لجزيرة الجفتون وممارسة السباحة والغطس وحرص عدد من رواد القرية السياحية على التقاط الصور التذكارية مع النني وتوجيه التحية له وظهر النني يرتدي قميصا صيفيا.

كان محمد الننى نجم منتخب مصر ونادى أرسنال الإنجليزى قد وصل إلى القاهرة، بعد انتهاء موسمه مع النادى اللندني تم توجه لمدينة الغردقة لقضاء اجازته السنوية.