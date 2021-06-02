شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يطير إلى السنغال للمشاركة في البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تغادر فى ساعة مبكرة من صباح اليوم بعثة منتخب مصر للتايكوندو إلى السنغال لخوض بطولة أفريقيا والتى تستضيفها السنغال يومى 5 و6 يونيو الجارى.

وتضم البعثة من اللاعبين كل عمر شراقى ومصطفى فرج وأحمد وائل وعبد الرحمن وائل وعبد الرحمن خلف و سيف عيسى وأحمد الراوى وفى السيدات تم اختيار كل من شهد سامى ونور حسين ومنة مدحت واشرقت أحمد تحت وروان رفاعى وهداية ملاك وميسون ايهاب و تقى شعبان

ويرأس البعثة كريم شبانة عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو، ويضم الجهاز الفنى المكسيكي أوسكار مديرا فنيا ومحمد مجدي وأسامة السيد مدربين والدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الاوليمبية والتايكوندو.

ومن جانبه أكد كريم شبانة رئيس البعثة أن اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم وفر كافة الامكانيات فى ظل الظروف الصعبة بسبب فيروس كورونا من المشاركة فى بطولات بلغاريا وتركيا واسبانيا بالإضافة إلى إقامة معسكرين واحد بمدينة الغردقة والاخر فى شرم الشيخ مع استضافة عدد من اللاعبين الأجانب خلال المعسكرين من أجل احتكاك اللاعبين بمدارس مختلفة فضلا عن المعسكر الاخير الذى اقيم فى لندن.

وأضاف رئيس البعثة أن بطولة أفريقيا ستكون صعبة بسبب مشاركة عدد كبير من اللاعبين الذين تأهلو إلى طوكيو من خلال التصنيف العالمى ولم يشاركو فى التصفيات المؤهلة بالمغرب مؤكدا أن ذلك سيكون احتكاك قوى للاعبين قبل أولمبياد طوكيو .